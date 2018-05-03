Эскалатор в переходе метро с «Марксистской» на «Таганскую» закрыли на ремонт

Один из четырёх эскалаторов в переходе со станции «Марксистская» на станцию «Таганская» Кольцевой линии Московского метрополитена закрыли на ремонт, передаёт m24 со ссылкой на единый транспортный портал.

В связи с этим установлен особый режим для смежных эскалаторов: два из них будут работать на спуск и подъём, третий станет менять направление в зависимости от пассажиропотока.

Ремонт планируется завершить в июне.

Ранее издание «Утро.ру» писало, что к строительству Большой кольцевой линии в Москве привлекут дополнительные силы.