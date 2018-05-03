На трамвайных путях в Москве появятся маты, защищающие дома от вибрации
Об этом заявил директор ГУП «МосгортрансНИИпроект» Александр Поляков.
По его словам, нововведения запланированы для путей протяжённостью в три километра на Новоспасском мосту и Большой Калитниковской улице.
«От движения трамваев возникает вибрация, которая может воздействовать на фасады зданий. Маты снизят эти вибрации. Их установка начнется в тёплое время года. Монтаж матов пройдет во время капитального ремонта трамвайных путей», — рассказал Поляков.
Он добавил, что в будущем предполагается использовать виброизоляционные маты и на других участках рядом с жилыми домами.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве планируют построить транспортно-пересадочный узел «Петровско-Разумовская».