На трамвайных путях в Москве появятся маты, защищающие дома от вибрации

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На ряде трамвайных путей в Москве появятся маты, защищающие дома от вибрации, сообщает kp.ru.

Об этом заявил директор ГУП «МосгортрансНИИпроект» Александр Поляков.

По его словам, нововведения запланированы для путей протяжённостью в три километра на Новоспасском мосту и Большой Калитниковской улице.

«От движения трамваев возникает вибрация, которая может воздействовать на фасады зданий. Маты снизят эти вибрации. Их установка начнется в тёплое время года. Монтаж матов пройдет во время капитального ремонта трамвайных путей», — рассказал Поляков.

Он добавил, что в будущем предполагается использовать виброизоляционные маты и на других участках рядом с жилыми домами.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве планируют построить транспортно-пересадочный узел «Петровско-Разумовская».

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