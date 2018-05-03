В Удмуртии на реализацию программы «Доступная среда» в 2018 году выделили более 70 млн рублей

В Удмуртии планируют потратить 71,2 млн рублей на реализацию программы «Доступная среда» в 2018 году, сообщает интернет-издание «Сусанин».

Как заявил председатель постоянной комиссии по труду, социальной политике и делам ветеранов регионального Госсовета Алексей Чернов, адаптировать должны 37 объектов социальной инфраструктуры.

К настоящему времени список уже согласован с министерствами и Общероссийским народным фронтом. До 1 июня ведомствам необходимо согласовать соответствующую документацию.

В перечень попали несколько районных больниц, стоматологическая поликлиника в Ижевске, спорткомплекс имени Кулаковой, музей-усадьба Петра Чайковского, зоопарк Удмуртии, другие объекты.

Ранее m24 сообщало, что на западе Москвы к 2020 году планируют построить четыре поликлиники.