В Кирове завели уголовное дело после смерти одной из двух девочек, выпавших из окна
- РИА Новости
Детям по 2,3 года. Они были срочно госпитализированы. Одна скончалась через несколько часов, вторая находится в отделении реанимации.
Следственный комитет России по Кировской области завёл дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Осмотрено место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле начали доследственную проверку из-за инцидента в школе №144.