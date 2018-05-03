В Кирове завели уголовное дело после смерти одной из двух девочек, выпавших из окна

В Кирове возбудили уголовное дело после смерти одной из двух девочек, выпавших из окна девятого этажа, сообщает progorod43.ru.

Детям по 2,3 года. Они были срочно госпитализированы. Одна скончалась через несколько часов, вторая находится в отделении реанимации.

Следственный комитет России по Кировской области завёл дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Осмотрено место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле начали доследственную проверку из-за инцидента в школе №144.