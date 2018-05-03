В Кирове завели уголовное дело после смерти одной из двух девочек, выпавших из окна

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В Кирове возбудили уголовное дело после смерти одной из двух девочек, выпавших из окна девятого этажа, сообщает progorod43.ru.
В Кирове завели уголовное дело после смерти одной из двух девочек, выпавших из окна
  • РИА Новости

Детям по 2,3 года. Они были срочно госпитализированы. Одна скончалась через несколько часов, вторая находится в отделении реанимации.

Следственный комитет России по Кировской области завёл дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Осмотрено место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле начали доследственную проверку из-за инцидента в школе №144.

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