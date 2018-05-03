В Москве выпустят карты и брелоки «Тройка» в честь ЧМ-2018

В столице выпустят карты и брелоки «Тройка» в честь чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства. Они появятся в Московском метрополитене в мае.

Тираж тематических брелоков — 2 тыс. экземпляров, карт — 100 тыс.

Как заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, брелоки можно будет купить в сувенирных витринах на стойках «Живое общение» и в сувенирных магазинах на «Трубной» и «Маяковской» в начале мая.

Карты будут продаваться во всех кассах московского метро в конце мая.

На проездных изобразят российский флаг, а также мяч, залетающий в ворота.

Ранее ФАН сообщало, что карты «Тройка/Подорожник» начнут продавать в отелях Москвы и Петербурга во время ЧМ-2018.