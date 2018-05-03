В Москве выпустят карты и брелоки «Тройка» в честь ЧМ-2018
Тираж тематических брелоков — 2 тыс. экземпляров, карт — 100 тыс.
Как заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, брелоки можно будет купить в сувенирных витринах на стойках «Живое общение» и в сувенирных магазинах на «Трубной» и «Маяковской» в начале мая.
Карты будут продаваться во всех кассах московского метро в конце мая.
На проездных изобразят российский флаг, а также мяч, залетающий в ворота.
Ранее ФАН сообщало, что карты «Тройка/Подорожник» начнут продавать в отелях Москвы и Петербурга во время ЧМ-2018.