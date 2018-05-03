Источник: в Москве в результате инцидента со стрельбой погиб человек

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В центре Москвы в результате, как предполагается, ножевого ранения в ходе драки со стрельбой погиб мужчина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Отмечается, что инцидент произошёл на улице Щепкина.

«Прибывшие на место полицейские обнаружили тело мужчины с колото-резаными ранами. Били, вероятно, ножом. Проводятся поиски подозреваемых», — рассказал собеседник агентства.

В ГУ МВД по Москве подтвердили факт конфликта, не уточнив число погибших и пострадавших.

«По предварительным данным, неизвестный причинил колото-резаное ранение мужчине, предположительно, ножом. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали на севере Москвы мужчину, открывшего стрельбу из окна квартиры. 

Также URA.RU передавало, что суд вынес приговор по делу о стрельбе по машине скорой помощи в Челябинске.

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