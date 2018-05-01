Артиллерийский катер «Шмель» впервые провёл тренировку по отражению нападения

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Российский артиллерийский катер Каспийской флотилии «Шмель» впервые провёл тренировку по отражению нападения условного противника. Об этом информирует телеканал «Звезда» со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО полковника Вадима Астафьева.
Артиллерийский катер «Шмель» впервые провёл тренировку по отражению нападения
  • РИА Новости

Тренировка, в ходе которой катер отразил условное нападение диверсионно-разведывательной группы, прошла в акватории реки Дон. 

По сценарию учений, во время подхода к набережной Ростова-на-Дону экипаж «Шмеля» обнаружил быстроходный катер условного противника, который сближался с отрядом кораблей Каспийской флотилии. 

Экипаж катера вступил во встречный бой с условным противником, в ходе которого уничтожил его из 76-миллиметровой артиллерийской пушки Д-56ТС.

В конце марта сообщалось, что отряд артиллерийских катеров Каспийской флотилии проекта 1204 «Шмель» провёл учения.

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