При взрыве газа в многоквартирном доме под Тамбовом пострадал один человек

В Тамбовской области в результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме пострадал один человек. Об этом информирует ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошёл в городе Мичуринске.

По данным ведомства, взрыв газа случился в квартире на третьем этаже. После этого начался пожар. Сообщение о возгорании поступило в МЧС 1 мая в 16:52.

«Пожар ликвидирован в 17:29. В результате взрыва бытового газа произошло обрушение двух межкомнатных перегородок, одной межквартирной перегородки. Есть пострадавший», — заявили в МЧС.

Ранее портал Ria56 сообщал, что в Орске при пожаре в пятиэтажном жилом доме спасли десять человек.