Медведев поздравил жителей России с Праздником Весны и Труда

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter поздравил россиян с 1 Мая.
Медведев поздравил жителей России с Праздником Весны и Труда
  • © Russian Government Press Office/Global Look Press

«С 1 мая! С Праздником Весны и Труда!» — написал премьер.

В Московской федерации профсоюзов сообщили, что на первомайскую демонстрацию вышли 120 тыс. человек. Торжественная часть акции прошла на Красной площади. 

RT вёл прямую трансляцию.

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