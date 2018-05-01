Медведев поздравил жителей России с Праздником Весны и Труда
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на своей странице в Twitter поздравил россиян с 1 Мая.
- © Russian Government Press Office/Global Look Press
«С 1 мая! С Праздником Весны и Труда!» — написал премьер.
С 1 мая! С Праздником весны и труда! pic.twitter.com/wP2ZJGbQtA— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 1 мая 2018 г.
В Московской федерации профсоюзов сообщили, что на первомайскую демонстрацию вышли 120 тыс. человек. Торжественная часть акции прошла на Красной площади.
RT вёл прямую трансляцию.
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