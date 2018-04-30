Путин поздравил российских пожарных с профессиональным праздником

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Президент России Владимир Путин поздравил российских пожарных с профессиональным праздником. Текст поздравления российского лидера зачитал глава МЧС Владимир Пучков.

«Сегодня перед вами стоят серьёзные, отвечающие требованиям времени задачи. Ведь от вашей работы напрямую зависят жизнь и здоровье людей, сохранность материальных объектов и ценностей», — цитирует поздравление РИА Новости.

Путин также отметил необходимость развития добровольной пожарной охраны, поддержания волонтёрских инициатив.

«Ваш труд требует от человека особых качеств — отваги, мужества, готовности в любых, самых сложных обстоятельствах уверенно противостоять огненной стихии, действовать чётко, слаженно, профессионально», — заключил он.

30 апреля в России отмечается День пожарной охраны.

В феврале сообщалось, что Путин поздравил сотрудников и ветеранов Министерства иностранных дел с Днём дипломатического работника.

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