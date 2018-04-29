Увеличилось число жертв при пожаре в Егорьевске
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу подмосковной прокуратуры.
По предварительным данным, в двухэтажном многоквартирном жилом доме по Советской улице в Егорьевске произошёл пожар, в результате которого погибли трое детей, находившиеся в квартире без присмотра.
Ранее сообщалось, что в результате этого пожара погибли двое детей, а третий был доставлен в больницу в бессознательном состоянии.
Также «ВашГород.ру» передавал, что в многоквартирном доме в центре Новокузнецка произошёл пожар.