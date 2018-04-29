Увеличилось число жертв при пожаре в Егорьевске

Прокуратура взяла под свой контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по факту гибели трёх детей при пожаре в жилом доме в подмосковном Егорьевске.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу подмосковной прокуратуры.

По предварительным данным, в двухэтажном многоквартирном жилом доме по Советской улице в Егорьевске произошёл пожар, в результате которого погибли трое детей, находившиеся в квартире без присмотра.

Ранее сообщалось, что в результате этого пожара погибли двое детей, а третий был доставлен в больницу в бессознательном состоянии.

Также «ВашГород.ру» передавал, что в многоквартирном доме в центре Новокузнецка произошёл пожар.