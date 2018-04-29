В Калининграде проведут День славянской письменности и культуры
В Калининграде проведут День славянской письменности и культуры, сообщает «Янтарный край».
Как отмечает издание, бюджет мероприятия составляет 1,4 млн рублей.
23 мая на площади Победы состоится девятичасовая репетиция, а на следующий день с 11:00 до 13:00 пройдут сами праздничные мероприятия, посвящённые Дню славянской письменности и культуры.
Ранее Newinform сообщал, что петербургское метро будет работать круглосуточно в Ночь музеев.
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