В Калининграде проведут День славянской письменности и культуры

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В Калининграде проведут День славянской письменности и культуры, сообщает «Янтарный край».

Как отмечает издание, бюджет мероприятия составляет 1,4 млн рублей.

23 мая на площади Победы состоится девятичасовая репетиция, а на следующий день с 11:00 до 13:00 пройдут сами праздничные мероприятия, посвящённые Дню славянской письменности и культуры.

Ранее Newinform сообщал, что петербургское метро будет работать круглосуточно в Ночь музеев.

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