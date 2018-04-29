В Брянской области обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны

В Севском районе обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Брянской области.

Информация об обнаружении взрывоопасных предметов поступила дежурному днём 29 апреля. На место прибыла группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра. Специалисты изъяли и обезвредили два артиллерийских снаряда калибром 105 и 152 мм. Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму обезвредили якорную мину времён Великой Отечественной войны.