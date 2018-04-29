В Свердловской области возбуждено дело после обнаружения тела ребёнка в колодце

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тела десятилетнего ребёнка в колодце в посёлке Садовом Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

По версии следствия, днём 28 апреля мальчик отпросился у своей матери и пошёл гулять по посёлку. Как отмечается, к 18:00 он не явился домой, в связи с чем родители ребёнка начали его поиски. Через непродолжительное время тело мальчика было обнаружено в открытом сливном колодце.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК России «Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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