В Свердловской области возбуждено дело после обнаружения тела ребёнка в колодце
По версии следствия, днём 28 апреля мальчик отпросился у своей матери и пошёл гулять по посёлку. Как отмечается, к 18:00 он не явился домой, в связи с чем родители ребёнка начали его поиски. Через непродолжительное время тело мальчика было обнаружено в открытом сливном колодце.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК России «Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
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