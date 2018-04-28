В парламенте Крыма прокомментировали идею депутата Верховной рады забрать у России Крымский мост

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс оценил идею депутата Верховной рады Рефата Чубарова забрать у России Крымский мост в качестве «контрибуции», сообщает kp.ru.

«У меня вызывают серьёзные опасения адекватность господина Чубарова после таких заявлений и состояние его здоровья», — сказал Фикс.

По его мнению, подобные заявления Чубарова — лишь способ напомнить о себе в медиапространстве.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН раскритиковал идею Чубарова забрать у России Крымский мост.

Чубаров предложил создать «специальный международный консорциум» для эксплуатации Крымского моста. Также депутат заявил, что Россия должна передать консорциуму мост в качестве «контрибуции».