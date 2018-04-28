В парламенте Крыма прокомментировали идею депутата Верховной рады забрать у России Крымский мост

Короткая ссылка
Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс оценил идею депутата Верховной рады Рефата Чубарова забрать у России Крымский мост в качестве «контрибуции», сообщает kp.ru.

«У меня вызывают серьёзные опасения адекватность господина Чубарова после таких заявлений и состояние его здоровья», — сказал Фикс.

По его мнению, подобные заявления Чубарова — лишь способ напомнить о себе в медиапространстве.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН раскритиковал идею Чубарова забрать у России Крымский мост.

Чубаров предложил создать «специальный международный консорциум» для эксплуатации Крымского моста. Также депутат заявил, что Россия должна передать консорциуму мост в качестве «контрибуции».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных