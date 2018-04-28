В складском здании в центре Томска произошёл пожар

В центре Томске произошло возгорание в складском здании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального МЧС.

«На данный момент известно, что возгорание произошло в металлическом одноэтажном ангаре 20 на 40 метров, что там горит, пока не известно, на месте работают 15 единиц техники и 40 человек. Пострадавших нет», — заявил представитель МЧС.

По словам источника в экстренных службах, общая площадь пожара составляет 800 квадратных метров.

Он уточнил, что пожару был присвоен второй номер сложности.

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