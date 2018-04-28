В Крыму обезвредили якорную мину времён Великой Отечественной войны

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В акватории Чёрного моря в Крыму обезвредили немецкую якорную мину времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Информация об обнаружении в районе пляжа Сокол села Песчаное предмета, похожего на взрывоопасный, поступила в службу спасения от дайверов.

«По прибытии на место происшествия крымские спасатели идентифицировали опасную находку как якорную донную мину немецкого происхождения времён Великой Отечественной войны весом в 632 кг, из них около 300 кг взрывчатого вещества», — отмечается в сообщении.

К месту обнаружения боеприпаса была направлена группа подводного разминирования и специальных водолазных работ специального морского отряда ГУ МЧС по Республике Крым.

В общей сложности к операции привлекли 140 человек и шесть единиц техники. На время проведения пиротехнических работ было закрыто судоходство, а население эвакуировано в безопасное место.

Мину отбуксировали на безопасное расстояние и глубину, после чего ликвидировали с соблюдением максимальных мер безопасности.

Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Крыма обезвредили бомбу времён Великой Отечественной войны.

В 2017 году Nation New сообщало, что на шоссе в Волгограде нашли авиабомбу времён войны.

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