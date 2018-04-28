В Петербурге на месте обнаружения самолёта времён Великой Отечественной установят памятник

В центре Санкт-Петербурга на месте обнаружения самолёта времён Великой Отечественной войны будет установлен памятник. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

«Место падения самолёта будет объявлено воинским захоронением с установкой памятника. Лётчика похоронят с отданием воинских почестей», — приводит сообщение Интерфакс.

По данным Минобороны, истребитель МиГ-3 был сбит во время воздушного боя 14 сентября 1941 года в воздушном пространстве города Урицка, который ныне является территорией петербургского района Автово. Он упал в районе Пулковских высот.

«Самолёт пилотировал старший лейтенант Василий Петрович Бухреев, родившийся в Москве в 1914 году. Член ВКП(б). При лётчике обнаружены личные документы и оружие. Известно, что его супруга проживала в Ленинграде», — подчеркнули в пресс-службе ЗВО.

Ранее сообщалось, что в центре Петербурга найдены фрагменты самолёта времён Великой Отечественной войны.