Песков рассказал о необходимости бороться с угрозами в интернете

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева о технической невозможности блокировки мессенджера Telegram.

По его словам, президент неоднократно говорил о том, что недопустимы какие-то ограничения в интернет-среде, а также о важности цифровой экономики, которая не может развиваться полноценно «в условиях какой-то ограниченной системы».

«Но в то же время вы знаете позицию президента относительно того, что угрозы также живут на пространстве интернета — угрозы, связанные с терроризмом, связанные с торговлей наркотиками, проституция и так далее и тому подобное. И с этим надо, конечно, бороться», — сказал Песков.

Он добавил, что необходимо искать способы, но не угрожая в целом свободе интернета.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал РИА Новости, почему трудно бороться с Telegram. По его словам, сложности обусловлены тем, что мессенджер — это не сайт, а приложение.

16 апреля Роскомнадзор начал процедуру блокировки мессенджера.

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