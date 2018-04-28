В Бурятии началось строительство нового терминала международного аэропорта Байкал
«Сегодня мы собрались здесь и являемся свидетелями знаменательного события — начала строительства нового аэровокзального комплекса аэропорта Байкал — воздушных ворот столицы Бурятии и всей республики, и достояния нашей планеты озера Байкал», — цитирует Соколова РИА Новости.
Как уточнил министр, в завершающую стадию вошло строительство одной из самых длинных в России взлётно-посадочных полос (3400 м).
Ранее Inforeactor сообщал, что новый терминал международного аэропорта Симферополь в Крыму обслужил стотысячного пассажира.