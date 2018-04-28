Минобороны позволит служащим по контракту бесплатно отдыхать в санаториях

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Министерство обороны России намерено уравнять в правах на санаторно-курортное лечение офицеров и военнослужащих по контракту, которые занимают должности солдат и сержантов, сообщает газета «Известия».

В оборонном ведомстве отметили, что соответствующий проект поправок разработан, а изменения должны вступить в силу в текущем году.

Контрактник и члены его семьи смогут съездить в военный санаторий раз в год во время отпуска и на основании медицинских показаний.

Ранее сообщалось, что Минобороны намерено платить военнослужащим по призыву повышенные оклады.

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