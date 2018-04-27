В Москве гендиректора медицинской компании приговорили к трём годам колонии из-за смерти пациента

В Москве осудили гендиректора медицинской компании ООО «Ависена» Владимира Киселёва в связи со смертью пациента, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Как установило следствие, 26 декабря 2016 года в компанию обратилась жительница района Строгино. Её дочь страдала заболеванием нервной системы и сильной болью в ноге. В государственном лечебном заведении женщине заявили, что по законодательству не могут помочь её дочери на дому, и та вызвала врача из указанной медорганизации.

В результате 36-летняя пациентка умерла от летальной концентрации обезболивающего в крови и острого отравления.

Гендиректор компании приговорён к трём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Уголовные дела против врача и принимавшей вызов сотрудницы выделены в отдельное производство. Подозреваемые скрываются от следствия.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале суд оправдал врача по делу о смерти трёхлетнего ребёнка на пороге больницы.