Эксперт оценил идею единого идентификатора для россиян
«Единый идентификатор позволит реализовывать функцию государственных услуг, совмещая её с функцией уплаты налогов, пошлин, иных обязательных платежей, что существенно облегчит их администрирование», — сказал эксперт.
По его словам, если действительно будет проводиться замена документов, удостоверяющих личность гражданина, то нужно оценивать затраты, связанные с переводом службы учёта населения на новую систему, поскольку это заметно увеличит затраты из бюджета на осуществление таких функций.
Калинин также не исключил, что для запуска сквозного идентификатора потребуется переходный период.