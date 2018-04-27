Эксперт оценил идею единого идентификатора для россиян

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Проректор по инновациям социальной сферы РГСУ Виктор Калинин в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что сквозной идентификатор сможет заменить россиянам некоторые документы, а проект будет разработан в рамках Основных направлений развития финансовых технологий на 2018—2020 годы.

«Единый идентификатор позволит реализовывать функцию государственных услуг, совмещая её с функцией уплаты налогов, пошлин, иных обязательных платежей, что существенно облегчит их администрирование», — сказал эксперт.

По его словам, если действительно будет проводиться замена документов, удостоверяющих личность гражданина, то нужно оценивать затраты, связанные с переводом службы учёта населения на новую систему, поскольку это заметно увеличит затраты из бюджета на осуществление таких функций.

Калинин также не исключил, что для запуска сквозного идентификатора потребуется переходный период.

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