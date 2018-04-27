В петербургском метро запустили новую «Мобильную библиотеку»

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В Петербургском метрополитене запустили новую «Мобильную библиотеку», сообщает kp.ru.

Тематический поезд курсирует на синей ветке. Его запуск приурочили ко Всемирному дню книги и авторского права, который отмечается 23 апреля.

Состав украшен в том числе символикой 315-летия Санкт-Петербурга, передаёт Nation News. На стенах всех шести вагонов представлена информация о Международном книжном салоне и Книжных аллеях, а также ссылки, по которым можно скачать книги.

«Одно из главных достижений проекта — мы приучаем людей к тому, что книги можно скачивать бесплатно не только на пиратских сайтах, но и на официальных ресурсах, без нарушения закона», — отметил губернатор Георгий Полтавченко.

Поезд будет работать до конца сентября.

Ранее сообщалось, что ночной поезд-челнок запустят в петербургском метро 30 апреля.

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