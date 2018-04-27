На Ямале ликвидировали крупную сеть наркоторговцев

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В Ямало-Ненецком автономном округе ликвидировали крупную сеть наркоторговцев, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России.

Представителям следственного отдела по Лабытнанги СУ СК России по региону удалось вычислить пятерых членов группы. Все они арестованы.

В их поимке участвовали сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств УМВД России по ЯНАО при силовой поддержке бойцов спецподразделения УМВД России по ЯНАО «Гром».

Также ликвидирована лаборатория по производству наркотиков.

Арестованным предъявили обвинения в производстве, сбыте и пересылке наркотических средств, в том числе посредством интернета. До окончания расследования все члены группы будут находиться под стражей по решению суда.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Ижевске пресекли деятельность наркопритона.

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