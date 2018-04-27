В Хабаровском крае могут закрыть десятки ТЦ из-за выявленных нарушений
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Промежуточные итоги подвели руководители прокуратуры региона, представители городских и районных надзорных ведомств, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По словам прокуроров, проверки выявили более 2 тыс. грубых нарушений. Сотрудники надзорных органов обратились в суды с 24 исками с требованием закрыть ТРЦ, где не соблюдаются правила пожарной безопасности, до полного устранения замечаний.
Обращения против ещё шести торгово-развлекательных центров готовят к отправке в суды.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа потребовала закрыть семь торгово-развлекательных центров.