В Хабаровском крае могут закрыть десятки ТЦ из-за выявленных нарушений

В Хабаровском крае могут закрыть десятки торгово-развлекательных центров, кинотеатров и других объектов с массовым пребыванием людей в результате проведённых проверок пожарной безопасности.

Промежуточные итоги подвели руководители прокуратуры региона, представители городских и районных надзорных ведомств, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По словам прокуроров, проверки выявили более 2 тыс. грубых нарушений. Сотрудники надзорных органов обратились в суды с 24 исками с требованием закрыть ТРЦ, где не соблюдаются правила пожарной безопасности, до полного устранения замечаний.

Обращения против ещё шести торгово-развлекательных центров готовят к отправке в суды.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа потребовала закрыть семь торгово-развлекательных центров.