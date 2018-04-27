В Хабаровске открыли речную навигацию

В Хабаровске состоялось открытие речной навигации. Как заявил глава ФБУ «Администрация Амурводпуть» Александр Савин, это 164-й сезон в истории перевозки грузов и пассажиров по главной дальневосточной реке.

«В зоне ответственности «Амурводпути» находится 7285 км рек в Забайкальском крае, Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях», — отметил Савин, которого цитирует ИА «Хабаровский край сегодня». По его словам, подготовлено 92 российских судна. Пассажирская навигация на городских, пригородных и межмуниципальных речных маршрутах от дальневосточной столицы стартует 28 апреля. Ранее Nation News сообщало об открытии летней пассажирской навигации на Москве-реке.