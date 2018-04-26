В здании балашихинского завода в Подмосковье произошёл пожар

В здании Балашихинского литейно-механического завода в Московской области произошёл пожар, в настоящее время он потушен, пострадавших нет. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России по региону.

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«Пожар ликвидирован. Возгорание мусора происходило на открытой площадке завода, по уточнённым данным», — приводит ТАСС сообщение. Публикация от mikhaylova_katerina_ (@am31373) 26 Апр 2018 в 10:59 PDT По некоторым сведениям, площадь пожара составила 100 кв. м. Ранее сообщалось, что в подмосковном городском округе Электросталь произошёл пожар. В марте RIA56 передавало, что в результате пожара под Оренбургом погиб один человек.