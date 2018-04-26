В Нижегородской области вводят особый противопожарный режим с 27 апреля

В Нижегородской области в пятницу, 27 апреля, вводится особый противопожарный режим, сообщает kp.ru.

Соответствующее постановление появилось на сайте регионального правительства.

Запрещены пал сухой травы, сжигание мусора, разведение костров на сельскохозяйственных территориях и в населённых пунктах.

Нельзя готовить шашлыки и иные блюда на углях.

При наступлении пожарной опасности IV—V классов запрещено посещать леса.

Нарушителям грозят штрафы.

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Кемеровской области ввели особый противопожарный режим с 15 апреля.