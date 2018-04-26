В Нижегородской области вводят особый противопожарный режим с 27 апреля
Соответствующее постановление появилось на сайте регионального правительства.
Запрещены пал сухой травы, сжигание мусора, разведение костров на сельскохозяйственных территориях и в населённых пунктах.
Нельзя готовить шашлыки и иные блюда на углях.
При наступлении пожарной опасности IV—V классов запрещено посещать леса.
Нарушителям грозят штрафы.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Кемеровской области ввели особый противопожарный режим с 15 апреля.