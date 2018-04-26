Минобрнауки: 30% учебников забраковано после допэкспертизы

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Министр образования и науки Ольга Васильева завила, что почти треть учебников, которые предлагалось включить в перечень рекомендованных для школ, оказались некондиционными. Об этом сообщает газета «Известия».

Эксперты Российской академии образования забраковали 30% изданий, которые поступили на дополнительную экспертизу перед включением в федеральный перечень. Ранее учебники добавлялись в список после предоставления результатов экспертиз, проведённых издательствами за свой счёт.

«В настоящее время мы получили из РАО результаты дополнительной экспертизы: 1117 заключений и из них только 781 — положительные, что наглядно демонстрирует эффективность именно государственной экспертизы», — рассказала Васильева.

По её словам, результаты будут направлены членам научно-методического совета по учебникам при Минобрнауки для тщательного анализа, а итоги планируется подвести на ближайшем заседании совета.

Со своей стороны, заместитель президента РАО Виктор Басюк сказал, что в учебниках, получивших отрицательные заключения, содержались опечатки, неточности, неверные формулировки, пропаганда курения и насилия в иллюстрациях.

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