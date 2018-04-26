СК: бывшему начальнику УМВД по Томской области предъявили обвинение

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Следователи предъявили обвинение во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении полномочиями бывшему начальнику УМВД России по Томской области. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ.

«Бывшему начальнику УМВД России по Томской области предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК России («Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера»), ч. 1 ст. 285 УК России («Злоупотребление должностными полномочиями») и ч. 1 ст. 159.2 УК России («Мошенничество при получении выплат»)», — заявили в СК.

По данным ведомства, бывший глава регионального МВД не признал себя виновным. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее стало известно, что замглавы Дальневосточного таможенного управления предъявили обвинение во взяточничестве.

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