Мост Бетанкура откроют для движения в Петербурге в мае

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Мост Бетанкура и набережная Макарова в Санкт-Петербурге будут открыты для движения в мае, сообщает ФАН.

Как заявили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры, специалисты продолжают укладку верхнего слоя асфальта. Эти работы планируется завершить до конца апреля.

К окончанию подходят и работы по покраске моста и обустройству уличного освещения.

В мае установят светофоры и дорожные знаки. Также должно быть выполнено благоустройство территории.

Ранее Newinform сообщало, что в Петербурге частично перекрыли движение автотранспорта на трёх мостах Петроградской стороны и Каменного острова с 15 апреля по 15 мая.

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