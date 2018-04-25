В Татарстане просят Госдуму защитить национальные языки в республиках

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Группа депутатов Госсовета Татарстана обратилась к председателю Госдумы Вячеславу Володину по поводу изменений в законе об образовании. Они просят защитить национальные языки в республиках и дать возможность ввести их в школьную программу в качестве обязательных. Об этом сообщает «Реальное время».

По мнению парламентариев, отмена обязательного изучения родных языков негативно отразится на народах страны. Депутаты просят Госсовет выступить против соответствующего федерального законопроекта.

«Нас убеждать и уговаривать не надо. Нам надо подумать, с чем выйти на федеральный уровень, чтобы решить эту проблему, чтобы и сохранить изучение национальных языков, и не ущемлять русский», — заявил спикер Госсовета Фарид Мухаметшин.

Он отметил, что депутаты не намерены сокращать объёмы преподавания русского языка.

Ранее сообщалось, что в посольстве России в Латвии отреагировали на перевод русских школ на латышский язык.

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