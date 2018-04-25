В Татарстане просят Госдуму защитить национальные языки в республиках
По мнению парламентариев, отмена обязательного изучения родных языков негативно отразится на народах страны. Депутаты просят Госсовет выступить против соответствующего федерального законопроекта.
«Нас убеждать и уговаривать не надо. Нам надо подумать, с чем выйти на федеральный уровень, чтобы решить эту проблему, чтобы и сохранить изучение национальных языков, и не ущемлять русский», — заявил спикер Госсовета Фарид Мухаметшин.
Он отметил, что депутаты не намерены сокращать объёмы преподавания русского языка.
Ранее сообщалось, что в посольстве России в Латвии отреагировали на перевод русских школ на латышский язык.