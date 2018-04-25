Суд оставил в силе постановление об аресте фигуранта кокаинового дела

Мосгорсуд признал законным продление ареста Иштимиру Худжамову — фигуранту дела о контрабанде аргентинского кокаина.

«Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — цитирует РИА Новости решение суда.

23 апреля суд признал законным продление ареста фигуранту дела о поставке кокаина из Аргентины в Россию Али Абянову.