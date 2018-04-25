Сайт телеканала RT стал лидером премии «Медиатор» в номинации «Самые читаемые медиа»

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Сайт телеканала RT на русском языке попал в тройку победителей премии, учреждённой сервисом редакционной аналитики «Медиатор», в номинации «Самые читаемые медиа».
Сайт телеканала RT стал лидером премии «Медиатор» в номинации «Самые читаемые медиа»
  • © RT

RT на русском вошёл в список победителей в категории «Федеральные новостные издания», где также оказались сайты EG.RU и «Новости Казахстана». 

Отмечается, что в номинацию были включены те издания, материалы которых в первом квартале 2018 года дольше всего (более 2 минут 18 секунд) удерживали внимание аудитории.

По итогам четвёртого квартала 2017 года RT также вошёл в тройку лидеров премии «Медиатор».

Премия вручается по двум номинациям — «Самые читаемые медиа» и «Самые вовлекающие медиа». В каждой номинации представлены пять категорий: федеральные новостные, региональные новостные, тематические, развлекательные, а также региональные тематические и развлекательные издания.

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