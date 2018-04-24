Эксперт оценил закон об освобождении от НДФЛ выплаты в связи с рождением ребёнка

Депутат Госдумы седьмого созыва, член фракции КПРФ Михаил Щапов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил закон об освобождении от НДФЛ выплаты в связи с рождением ребёнка.

«Понятно, что это социальная выплата. Это не заработок или доход. Логично, если государство освободит такую выплату от НДФЛ. Иначе получится, что бюджет сначала выдает человеку деньги, а потом с них забирает 13%», — сказал парламентарий.

По его словам, законопроект, принятый недавно Госдумой и подписанный президентом России Владимиром Путиным, позволяет избежать этой коллизии.

Ранее, как сообщала «Газета.Ru», первый заместитель министра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко заявил, что новую выплату на первенца назначили 23,8 тыс. семей.