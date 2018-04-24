В Москве планируют высадить 140 тысяч кустарников
«На Садовом кольце началась высадка кустарников в рамках программы городского благоустройства. Далее работы продолжатся на улицах исторического центра, на набережных и въездных группах», — рассказал глава комплекса городского хозяйства Пётр Бирюков.
По его словам, будут высажены цветущие спиреи, сирень и чубушник, а также массивы дёрна, пузыреплодника, лапчатки.
Работы планируется проводить в ночные часы.
Ранее m24 сообщало, что на особо охраняемых природных территориях Москвы высадят около 700 тыс. ярких цветов.