В Москве планируют высадить 140 тысяч кустарников

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В Москве планируют высадить около 140 тыс. кустарников этой весной, сообщает kp.ru.

«На Садовом кольце началась высадка кустарников в рамках программы городского благоустройства. Далее работы продолжатся на улицах исторического центра, на набережных и въездных группах», — рассказал глава комплекса городского хозяйства Пётр Бирюков.

По его словам, будут высажены цветущие спиреи, сирень и чубушник, а также массивы дёрна, пузыреплодника, лапчатки.

Работы планируется проводить в ночные часы.

Ранее m24 сообщало, что на особо охраняемых природных территориях Москвы высадят около 700 тыс. ярких цветов.

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