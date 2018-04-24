Московские власти повысили выплаты донорам крови на 20%

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Московские власти повысили выплаты донорам крови и её компонентов на 20%. Об этом сообщает m24.
Московские власти повысили выплаты донорам крови на 20%
  • © Агентство городских новостей «Москва»

В настоящее время за однократную сдачу крови донор сможет получить чуть более 4 тыс. рублей, плазмы — 3,6 тыс. рублей, тромбоцитов — 5,7 тыс. рублей, эритроцитов — 6 тыс. рублей.

Отмечается, что увеличение выплат донорам сможет гарантировать наличие необходимого числа крови и её компонентов в медицинских учреждениях города, а также повысит привлекательность добровольной сдачи крови.

В декабре сообщалось, что число граждан России, которые становятся донорами, за последние несколько лет увеличилось. 

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