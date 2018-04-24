Власти Москвы выплатят 1 млн рублей семье погибшей во время урагана девочки
«Согласно распоряжению правительства города, Департаментом труда и социальной защиты населения будет выплачена единовременная материальная помощь семье погибшей в результате урагана 21 апреля в размере 1 млн рублей», — уточнил он.
По словам Печатникова, каждому пострадавшему в результате стихии и госпитализированному будет выплачено по 500 тыс. рублей.
Тем гражданам, которым пришлось обратиться за амбулаторной помощью, власти города выплатят 100 тыс. рублей.
В субботу, 21 апреля, стало известно, что из-за ураганного ветра в Москве погибла девочка.