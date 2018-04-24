Власти Москвы выплатят 1 млн рублей семье погибшей во время урагана девочки

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Московские власти выплатят 1 млн рублей семье девочки, погибшей во время урагана в столичном регионе. Об этом сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Леонид Печатников.
Власти Москвы выплатят 1 млн рублей семье погибшей во время урагана девочки

«Согласно распоряжению правительства города, Департаментом труда и социальной защиты населения будет выплачена единовременная материальная помощь семье погибшей в результате урагана 21 апреля в размере 1 млн рублей», — уточнил он.

По словам Печатникова, каждому пострадавшему в результате стихии и госпитализированному будет выплачено по 500 тыс. рублей.

Тем гражданам, которым пришлось обратиться за амбулаторной помощью, власти города выплатят 100 тыс. рублей. 

В субботу, 21 апреля, стало известно, что из-за ураганного ветра в Москве погибла девочка.

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