Власти Москвы выплатят 1 млн рублей семье погибшей во время урагана девочки

Московские власти выплатят 1 млн рублей семье девочки, погибшей во время урагана в столичном регионе. Об этом сообщил РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Леонид Печатников.

«Согласно распоряжению правительства города, Департаментом труда и социальной защиты населения будет выплачена единовременная материальная помощь семье погибшей в результате урагана 21 апреля в размере 1 млн рублей», — уточнил он.

По словам Печатникова, каждому пострадавшему в результате стихии и госпитализированному будет выплачено по 500 тыс. рублей.

Тем гражданам, которым пришлось обратиться за амбулаторной помощью, власти города выплатят 100 тыс. рублей.

В субботу, 21 апреля, стало известно, что из-за ураганного ветра в Москве погибла девочка.