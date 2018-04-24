Минобороны объявило о начале соревнований РВСН в ряде соединений

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В соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) от Тверской области до Иркутской начались соревнования «Безопасный маршрут» в рамках отбора на Армейские международные игры. Об этом информирует пресс-служба Минобороны.
Минобороны объявило о начале соревнований РВСН в ряде соединений
  • © Александр Кряжев / РИА Новости

Отмечается, что около 100 военнослужащих РВСН на 20 единицах военной и специальной техники будут выполнять поставленные перед ними задачи.

«В РВСН состязания «Безопасный маршрут» охватят все без исключения ракетные соединения от Тверской до Иркутской области», — приводит сообщение РИА Новости

Отмечается, что соревнования впервые пройдут в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае.

В рамках отборочного этапа команды РВСН будут соревноваться в поиске различных мин и создании безопасных коридоров для прохождения бронетехники.

Ранее в Минобороны заявили о проверках в шести дивизиях РВСН.

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