Минобороны объявило о начале соревнований РВСН в ряде соединений
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Отмечается, что около 100 военнослужащих РВСН на 20 единицах военной и специальной техники будут выполнять поставленные перед ними задачи.
«В РВСН состязания «Безопасный маршрут» охватят все без исключения ракетные соединения от Тверской до Иркутской области», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что соревнования впервые пройдут в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае.
В рамках отборочного этапа команды РВСН будут соревноваться в поиске различных мин и создании безопасных коридоров для прохождения бронетехники.
Ранее в Минобороны заявили о проверках в шести дивизиях РВСН.