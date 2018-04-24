В Москве началось строительство новой станции на Большой кольцевой линии
В Москве началось строительство новой станции «Давыдково» на Большой кольцевой линии, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.
На начальном этапе специалисты займутся выносом инженерных сетей с территории строительной площадки и обустройством ограждающих конструкций станционного котлована.
Выход с будущей станции расположат в районе пересечения Аминьевского шоссе с Инициативной улицей.
Ранее НСН сообщала, что станцию метро «Лухмановская» в Москве планируют открыть в 2018 году.
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