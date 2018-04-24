В Удмуртии начали проверку из-за повреждения газопровода

В Удмуртии начали проверку после повреждения газопровода в посёлке Балезино, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

В понедельник, 23 апреля, бригада работников балезинского филиала «Удмуртских электросетей» проводила плановые ремонтно-монтажные работы на линии электропередач. Газопровод был повреждён во время бурения места для установки опоры ЛЭП.

В результате газа лишились около 2,6 тыс. жилых домов, две котельных, три детсада и две школы. На устранение повреждения потребовалось несколько часов.

«По имеющейся у следствия информации, работы по проведению буровых работ не были надлежащим образом согласованы. По результатам исследования обстоятельств произошедшего будет дана оценка действиям сотрудников», — рассказали следователи.

В марте «Крыминформ» сообщало, что подозреваемые в совершении диверсий на газопроводах и ЛЭП в Крыму осенью 2017 года установлены.