На кроссоверы и внедорожники пришлось 83,8% от общего объёма продаж китайских машин в России
По словам экспертов, многие производители из КНР делают ставку именно на сегмент SUV — самый крупный в России.
В целом по стране доля продаж кроссоверов и внедорожников составила около 45%, а среди китайских моделей показатель оказался гораздо выше.
«За последние несколько лет доля SUV в продажах китайских марок постоянно росла. Так, в 2011 году она составляла 29,2%, т.е. с тех пор увеличилась примерно втрое», — отмечается в сообщении.
Ранее ФАН сообщало, что названы самые продаваемые иномарки в России.