СМИ: Российских осуждённых предложили направлять в колонии недалеко от места жительства

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Российских осуждённых предложили направлять в колонии, которые расположены максимально близко к месту их жительства, сообщает газета «Известия».

Возможность внесения изменений в ст. 73 и 81 УИК России прорабатывает Минюст, рассказали в ведомстве.

Инициатором разработки выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По её словам, в настоящее время преступники и их родственники не могут получить обоснованного объяснения, почему осуждённый направлен в отдалённый регион.

Омбудсмен также напомнила, что в соответствии с Европейскими пенитенциарными правилами приговорённые к лишению свободы должны по возможности направляться «в учреждения, расположенные вблизи от их мест жительства или мест социальной реабилитации». В России этот документ имеет рекомендательный характер.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что в 2017 году в ведомство поступило 3258 ходатайств о помиловании.

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