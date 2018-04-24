СМИ: Российских осуждённых предложили направлять в колонии недалеко от места жительства
Возможность внесения изменений в ст. 73 и 81 УИК России прорабатывает Минюст, рассказали в ведомстве.
Инициатором разработки выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
По её словам, в настоящее время преступники и их родственники не могут получить обоснованного объяснения, почему осуждённый направлен в отдалённый регион.
Омбудсмен также напомнила, что в соответствии с Европейскими пенитенциарными правилами приговорённые к лишению свободы должны по возможности направляться «в учреждения, расположенные вблизи от их мест жительства или мест социальной реабилитации». В России этот документ имеет рекомендательный характер.
Ранее Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что в 2017 году в ведомство поступило 3258 ходатайств о помиловании.