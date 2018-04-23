Работы по установке оборудования для дегазации полигона «Ядрово» начнутся 24 апреля

Работы по установке оборудования для дегазации полигона «Ядрово» в Московской области начнутся во вторник, 24 апреля, и должны занять от четырёх до пяти недель, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природопользования региона.

К мероприятиям привлечены специалисты из Нидерландов.

Газ со свалки будет выделяться на протяжении 10—15 лет. Как отметил оператор полигона Максим Конопко, голландская сторона гарантирует, что всё это время система будет работать без сбоев.

Ранее сообщалось, что на мусорном полигоне в Волоколамске сделали резервуар, чтобы остановить заражение реки.

2 апреля Nation News сообщал, что организован общественный экологический контроль за полигоном «Ядрово».