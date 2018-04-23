В Москве 24 апреля пройдёт мастер-класс МЧС по спасению жизни

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МЧС России проведёт 24 апреля в Москве мастер-класс, посвящённый спасению жизни. Как сообщает kp.ru, в числе организаторов — Минздрав и МГУ имени Ломоносова.
В Москве 24 апреля пройдёт мастер-класс МЧС по спасению жизни
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Очень важно помочь пострадавшему в течение первого, так называемого золотого часа, когда функции организма человека, получившего внезапные и серьёзные повреждения, эффективно поддерживают его стабильное состояние», — заявили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что благодаря таким проектам любой человек без специального образования может в экстремальной ситуации спасти жизнь.

Для участников Дня первой помощи будут работать различные тематические площадки. На них можно получить информацию об оказании первой помощи и потренироваться на специальных манекенах-тренажёрах.

Ранее МЧС России приступило ко второму этапу всероссийских учений по ликвидации последствий паводка.

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