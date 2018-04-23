Суд признал законным продление ареста фигуранту кокаинового дела

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Мосгорсуд признал законным продление ареста фигуранту дела о поставке кокаина из Аргентины в Россию Али Абянову.
Суд признал законным продление ареста фигуранту кокаинового дела
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — говорится в решении суда.

10 апреля суд продлил Абянову арест до 12 июля.

22 февраля стало известно, что российские и аргентинские спецслужбы предотвратили отправку в Россию крупной партии кокаина‍.

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