Суд признал законным продление ареста фигуранту кокаинового дела
Мосгорсуд признал законным продление ареста фигуранту дела о поставке кокаина из Аргентины в Россию Али Абянову.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — говорится в решении суда.
10 апреля суд продлил Абянову арест до 12 июля.
22 февраля стало известно, что российские и аргентинские спецслужбы предотвратили отправку в Россию крупной партии кокаина.
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