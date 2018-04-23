Суд признал законным продление ареста фигуранту кокаинового дела

Мосгорсуд признал законным продление ареста фигуранту дела о поставке кокаина из Аргентины в Россию Али Абянову.

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости. «Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — говорится в решении суда. 10 апреля суд продлил Абянову арест до 12 июля. 22 февраля стало известно, что российские и аргентинские спецслужбы предотвратили отправку в Россию крупной партии кокаина‍.