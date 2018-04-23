В Иркутске приостановили работу двух ТЦ

В Иркутске приостановили работу ещё двух торгово-развлекательных центров, сообщает kp.ru.

Это «Сильвермолл» и Ice People. Причины их временного закрытия пока не раскрываются.

«На сегодняшний день в Иркутске приостановлена работа ТРЦ «Карамель», «Новая дача», «Радуга», «Сильвермолл» и Ice People», — заявил начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.

По его словам, существенные замечания также есть к торгово-развлекательному центру «Новый» и к ТРЦ в Братске и Ангарске.

Ранее URA.RU сообщало, что два тюменских ТЦ оштрафованы за нарушение требований пожарной безопасности.