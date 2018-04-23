В московских природных парках высадят около 700 тысяч ярких цветов

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На особо охраняемых природных территориях Москвы высадят около 700 тыс. ярких цветов, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Такие клумбы появятся в природном парке «Тушинский», природно-исторических парках «Покровское-Стрешнево» и «Царицыно», а также в «Серебряном бору», «Сокольниках» и других.

Общая площадь цветников — более 11 тыс. кв. м. К высадке специалисты приступят 20 мая. Завершение посадок намечено на 20 июня.

Как отметила заместитель руководителя «Мосприроды» Вера Струкова, для посадок выбрали однолетние растения ярких цветов. Среди них — бархатцы, голубая петуния, бальзамин.

Ранее Nation News сообщало, что фонтаны в музее-заповеднике «Петергоф» заработают с 28 апреля.

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