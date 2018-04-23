Роскомнадзор предупредил о рассылке фальшивых уведомлений от имени ведомства

Роскомнадзор предупредил о возможности рассылки фальшивых уведомлений от имени ведомства.

«В последнее время участились случаи рассылки неустановленными лицами фальшивых информационных уведомлений в адрес организаций — операторов персональных данных», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в уведомлениях сообщается о внеплановых проверках на предмет выполнения требований федерального закона о «О персональных данных» по факту отсутствия организаций в реестре операторов персональных данных и отсутствия комплекта документов по защите персональных данных.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что данная рассылка производится с почтового сервера с доменным именем, которое не используется ведомством.

«Официальные сообщения Роскомнадзора могут быть отправлены исключительно с адресов электронной почты сервера @rkn.gov.ru», — отмечается в сообщении.

Ранее Роскомнадзор сообщил о появлении в интернете фейковых горячих линий ведомства по вопросам блокировки мессенджера Telegram.